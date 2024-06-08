YKS’den 1 saat önce okulun önünde bekledi sınava geç kaldı. Böylesi görülmedi

Kaynak: DHA
YKS’den 1 saat önce okulun önünde bekledi sınava geç kaldı. Böylesi görülmedi

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS’de çarpıcı bir an yaşandı. Sınava gireceği okulun önüne 1 saat önceden gelip beklemeye başlayan bir aday sınava giremedi.

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15’te başladı. 3 milyondan fazla adayın girdiği sınava her yıl olduğu gibi yine geç kalanlar oldu. Ancak İstanbul Beylikdüzü’nde yaşanan bir olayın hikayesi diğerlerinden ayrılıyor.

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Sınava gireceği okulun önüne 1 saat önceden gelen bir aday beklemeye başladı. Saat 10.15’e kadar sınava girebileceğini düşünen aday kapının önüne geldiğinde ise büyük bir şokla karşılaştı. Okuldaki görevliler, adayı salona geç kaldığı gerekçesiyle almadı.

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Sınav salonuna alınmayan aday okulunun önünden ayrıldı. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı "Çok üzülüyorum hepinize" diyerek karşılık verdiği görüldü.

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