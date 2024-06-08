YKS’den 1 saat önce okulun önünde bekledi sınava geç kaldı. Böylesi görülmedi

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15’te başladı. 3 milyondan fazla adayın girdiği sınava her yıl olduğu gibi yine geç kalanlar oldu. Ancak İstanbul Beylikdüzü’nde yaşanan bir olayın hikayesi diğerlerinden ayrılıyor.

Sınava gireceği okulun önüne 1 saat önceden gelen bir aday beklemeye başladı. Saat 10.15’e kadar sınava girebileceğini düşünen aday kapının önüne geldiğinde ise büyük bir şokla karşılaştı. Okuldaki görevliler, adayı salona geç kaldığı gerekçesiyle almadı.

Sınav salonuna alınmayan aday okulunun önünden ayrıldı. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı "Çok üzülüyorum hepinize" diyerek karşılık verdiği görüldü.