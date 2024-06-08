İşte caniliğin fotoğrafı. Kediye sopayla saldırdı

Kediye sopayla saldırı gözaltıyla sonuçlandı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kediye peş peşe sopayla vuran adam, kedinin can havliyle kendisine saldırması üzerine çareyi eve kaçmakla buldu.

Görüntü Pamukova ilçesinden. Kapısının önünde kedi gören bir şahıs, eline aldığı sopayla kediye öldüresiye vurmaya başladı. O andan sonra olanlar oldu. Köşeye sıkışan kedi can havliyle kendini kurtarmak için o da saldırıya cevap vermeye çalıştı ama ne yapsın karşısında sopalı bir cani vardı. Vurdukça vuruyordu. Güvenlik kamerası da olay anını saniye saniye kaydetti. Görüntüleri izleyen komşu durumu polise ihbar etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin canını kurtarmak için sopalı adama saldırdı. Durup, dururken, saldırıya uğrayan kedi adamı kovalamaya başlayınca, sopalı zanlı evine kaçıp, kurtulmaktan başka şansı yoktu. O da öyle yaptı ama görüntüler ortaya çıkınca, gözaltına alındı.

SAKARYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik açıklamasında “Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.