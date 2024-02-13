Yoğun bakımda doluluk oranını yüzde 71 olarak açıklayıp 'Yoğunluk geride kaldı' dedi. Bakan Koca'dan garip açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası Türkiye genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, "Yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum, İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. ile normale döndüğümüzü söyleyebilirim." dedi.

Hastaneye gittiğinde yoğun bakımlarda ve acillerde yer bulamadığından şikayet eden vatandaşlar "Yoğunluk oranı 71'ken nasıl durum normale döndü der" diyerek şaştı kaldı.

Koca, "Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yok. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65'ti. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'35 BİN YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ ARAMIZA KATILACAK'

Sağlık Bakanlığı'na yeni personel atamaları yapılacağını belirten Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek, mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum 1 hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

'ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ TAM KAPASİTE İLE HİZMETE ALINACAK'

Koca, açılışı planlanan yeni bir şehir hastanesi olup olmadığıyla ilgili, "Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.