Yoğurtlu keçiboynuzunun yararları nelerdir

Keçiboynuzunu yoğurt ile birlikte tükettiğinizde nelere iyi gelir? İşte, yanıtı…

Yoğurtlu keçiboynuzunun yararları nelerdir

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

KABIZLIĞI ÖNLER Mİ

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor. Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor. Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor.Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

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