Yok artık Kenan Yıldız! Türk futbol tarihine geçti

İtalya Serie A'da top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni piyasa değeri rekor seviyeye yükseldi.

KENAN YILDIZ'DAN BENZERSİZ BAŞARI!

Kenan Yıldız'ın 50 milyon euro olan değeri güncellemeyle birlikte 75 milyon euro seviyesine yükseldi. Milli futbolcu böylece piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Ne yaptın sen Uğurcan Çakır! Bütün Avrupa onu konuşuyor

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

DEĞERİNİ 75'E KATLADI

Öte yandan Kenan Yıldız son 2 yılda piyasa değerini tam 75 katına çıkardı. Yıldız futbolcu, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında sadece 1 milyon euroluk değere sahipti.

Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan istifa etti!

Büyük sürpriz! Gheorghe Hagi Süper Lig ekibinin başına geçebilir

Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!