Yok artık Kenan Yıldız! Türk futbol tarihine geçti

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti. Transfermarkt'ın son piyasa değeri güncellemesi ile beraber Kenan Yıldız rekor kırdı. İşte detaylar...

İtalya Serie A'da top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni piyasa değeri rekor seviyeye yükseldi.

KENAN YILDIZ'DAN BENZERSİZ BAŞARI!

Kenan Yıldız'ın 50 milyon euro olan değeri güncellemeyle birlikte 75 milyon euro seviyesine yükseldi. Milli futbolcu böylece piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

DEĞERİNİ 75'E KATLADI

Öte yandan Kenan Yıldız son 2 yılda piyasa değerini tam 75 katına çıkardı. Yıldız futbolcu, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında sadece 1 milyon euroluk değere sahipti.

