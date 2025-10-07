Ne yaptın sen Uğurcan Çakır! Bütün Avrupa onu konuşuyor

Yaz transfer döneminde rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır için son derece sıcak günler yaşanıyor. Süper Lig devine imza attığı günden bu yana kendisi için ödenen bonservis ücreti nedeniyle tartışmaların odağında olan milli file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçının ardından adeta olay oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN GALATASARAY'A 22 MAÇ SONRA İLKİ YAŞATTI!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk etmiş ve mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu maça damga vuran isimlerden biri de tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır olmuştu.

Merseyside ekibine karşı kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın da kötü anlamda giden serisini sonlandırdı. Cimbom, Liverpool ile oynanan maçı tek golle kazanırken, tam 22 maç sonra da bir Avrupa maçında gol yememiş oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'I MANŞETLERE TAŞIDILAR

Galatasaray-Liverpool maçının ardından İngiliz ekibinin bir serisi de sona ermiş oldu. Galatasaray, filelerini havalandıramayan yıldızlarla dolu takım, tam 7 ay sonra bir maçta gol atamadı. Liverpool, son olarak 9 Şubat'ta Plymouth Argyle FC ile oynanan FA Cup mücadelesinde Plymouth Argyle FC'ye gol atamamıştı.

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa basını öve öve bitiremedi.

İşte Uğurcan Çakır için atılan manşetlerin bazıları;

"Liverpool'a dur dedi!" (İngiliz basını)

"Bonservis bedelini hak ettiğini gösterdi" (İskoç basını)

"Liverpool Uğurcan Çakır'ı geçemedi" (Alman basını)

"Monaco onu almayarak büyük bir hata yaptı" (Fransız basını)

