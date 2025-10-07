Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.



Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı. Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri aranıyor!