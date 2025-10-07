Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yaşanan ayrılığı bizzat başkan Nurettin Açıkalın duyurdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı. Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

