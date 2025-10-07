Büyük sürpriz! Gheorghe Hagi Süper Lig ekibinin başına geçebilir

Düzenleme: Kaynak: Ajansspor
Büyük sürpriz! Gheorghe Hagi Süper Lig ekibinin başına geçebilir

Teknik direktör Gheorghe Hagi için sıcak bir gelişme yaşandı. Bir süredir boşta olan Rumen teknik adam, Trendyol Süper Lig ekibine önerildi. İşte detaylar...

Süper Lig’de sezona kötü bir başlangıç yapan Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin’le yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibinde Selçuk Şahin’in ayrılığının ardından yeni teknik direktör çalışmaları başlarken gündeme gelen en güçlü isim Başakşehir'deki görevinden ayrılan Çağdaş Atan olmuştu.

EYÜPSPOR'A GEHORGHE HAGI ÖNERİSİ

Eyüpspor için sürpriz iddia geldi. Ajansspor'da yer alan habere göre; Rumen futbolunun ve Galatasaray’ın efsane ismi Gheorge Hagi, Eyüpspor’a önerildi.

Ne yaptın sen Uğurcan Çakır! Bütün Avrupa onu konuşuyorNe yaptın sen Uğurcan Çakır! Bütün Avrupa onu konuşuyor

00.png

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yokGalatasaray'da Wilfried Singo'nun serbest kalma bedeli ortaya çıktı! Tarihe geçecek: Türk futbolunda böyle bir rakam yok

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak FC Viitorul’u çalıştran Hagi, Galatasaray’da 2 farklı dönemde ve Bursaspor’da da görev yapmıştı. Hagi, Steaua Bucarest ve Poli Timișoara da çalıştı.

Hagi, Eyüpspor'un başına geçmesi halinde Alanyaspor'da forma giyen oğluyla rakip olmuş olacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldıİbrahim Hacıosmanoğlu'ndan olay Galatasaray iddiası! Sosyal medya yıkıldı

Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!Arda Turan'ı havalara uçuracak ihtimal!

Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!

Galatasaray Liverpool'u karıştırdı!Galatasaray Liverpool'u karıştırdı!

Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!Kayserispor Markus Gisdol ile yollarını ayırdı!

Son Haberler
2026 Dünya Kupası biletlerine büyük zam!
2026 Dünya Kupası biletlerine büyük zam!
Şifa dolu bir meyve! İşte bilinmeyen 7 faydası
Şifa dolu bir meyve! İşte bilinmeyen 7 faydası
Batman’da 5 kişilik bahis çetesi çökertildi
Batman’da 5 kişilik bahis çetesi çökertildi
Kriz direksiyon başında geldi! Kaza sonrası eski belediye başkanı hastaneye kaldırıldı
Kriz direksiyon başında geldi! Kaza sonrası eski belediye başkanı hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'deki temel problem ne? "Saran'ın buraya neşter vurması lazım"
Fenerbahçe'deki temel problem ne? "Saran'ın buraya neşter vurması lazım"