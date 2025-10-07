Büyük sürpriz! Gheorghe Hagi Süper Lig ekibinin başına geçebilir

Süper Lig’de sezona kötü bir başlangıç yapan Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin’le yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibinde Selçuk Şahin’in ayrılığının ardından yeni teknik direktör çalışmaları başlarken gündeme gelen en güçlü isim Başakşehir'deki görevinden ayrılan Çağdaş Atan olmuştu.

EYÜPSPOR'A GEHORGHE HAGI ÖNERİSİ

Eyüpspor için sürpriz iddia geldi. Ajansspor'da yer alan habere göre; Rumen futbolunun ve Galatasaray’ın efsane ismi Gheorge Hagi, Eyüpspor’a önerildi.

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak FC Viitorul’u çalıştran Hagi, Galatasaray’da 2 farklı dönemde ve Bursaspor’da da görev yapmıştı. Hagi, Steaua Bucarest ve Poli Timișoara da çalıştı.

Hagi, Eyüpspor'un başına geçmesi halinde Alanyaspor'da forma giyen oğluyla rakip olmuş olacak.

