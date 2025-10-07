Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan istifa etti!

Trendyol Süper Lig'de bir takımda daha teknik direktör ayrılığı yaşandı. Antalyaspor'da bir süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti.

ANTALYASPOR'DA EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.

Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa etmişti. Antalyaspor Yönetimi, o maçın ardından 45 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etmemişti.

TOPLAM 28 MAÇA ÇIKTI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.



Akdeniz ekibi ile ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.

