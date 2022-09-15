﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’dan, iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama geldi. Özvar incelemelerin tamamlandığını ve neticenin paylaşılacağını bildirdi.

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yürütülen incelemenin bittiğini ve yakında zamanda sonucun paylaşılacağını belirterek, “Yüksek Denetleme Kurulu şu anda soruşturmalara devam etmektedir. Savcılığa intikal eden hususlar vardır. YÖK de incelemelerini tamamlamış olup, önümüzdeki günlerde genel kurulumuzdan bu inceleme neticesi, sonucu geçecektir. Bir hafta, 15 güne kadar bu incelemenin sonucunu paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1 milyondan fazla adayın başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavındaki soruların sorulduğu ortaya çıkması üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy görevlendirilmişti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, göreve gelişiyle birlikte sınavın iptal edildiğini ve 17 Eylül haftasının KPSS sınav haftası olacağını duyurmuştu.