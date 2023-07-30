Yok böyle canilik. Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi

Esenyurt'ta bir sitede otomobilinin altında uyuyan köpeği gören sürücü, talihsiz köpeği metrelerce sürükledi. Sürücünün daha sonra otomobilinden inerek aracında hasar olup olmadığına bakması ise pes dedirtti. Veterinere götürülen yaralı köpeğin tedavisi sürüyor.

KAYNAK: DHA
Yok böyle canilik. Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi

Olay, 19 Temmuz Çarşamba günü Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. Site içerisinde bir köpek, park halindeki otomobilin altında uyudu. Otomobil sahibi aracına bineceği sırada köpeği fark etti. Ardından otomobili çalıştırıp köpeği metrelerce sürükledi.

Çevredeki başka sürücülerin tepki göstermesiyle sürücü otomobili durdurdu. Otomobilin altından çıkan yaralı köpek çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Sürücü ise bir süre sonra otomobilden inerek aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. Köpeğin tedavisi ise devam ediyor.

esenyurtta-otomobilin-altindaki-kopegi-metrelerce-surukledi-4391-dhaphoto1.jpg

esenyurtta-otomobilin-altindaki-kopegi-metrelerce-surukledi-4391-dhaphoto4-001.jpg

esenyurtta-otomobilin-altindaki-kopegi-metrelerce-surukledi-4391-dhaphoto3-001.jpg

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
SABİM sağlıkçıların iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu Sağlık
SABİM sağlıkçıların iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu
Rüyada kale ne demek? Rüyada kale görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada kale ne demek? Rüyada kale görmenin anlamı nedir?
İnşaatın 41. katında mahsur kalan köpek kurtarıldı Güncel
İnşaatın 41. katında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı. Bebeğini kaybetti Güncel
Köpeğiyle markete girmek isteyen hamile kadına saldırı. Bebeğini kaybetti
Antika hırsızı kameraya yakalandı Yaşam
Antika hırsızı kameraya yakalandı
Dünya milyarderlerinin araba sevdası. Kim servetini hangi arabalara harcadı Dünya
Dünya milyarderlerinin araba sevdası. Kim servetini hangi arabalara harcadı
İzmir Urla'da alev alan otomobil orman yangınına yol açtı Güncel
İzmir Urla'da alev alan otomobil orman yangınına yol açtı