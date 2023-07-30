Yok böyle canilik. Otomobilin altındaki köpeği metrelerce sürükledi

Olay, 19 Temmuz Çarşamba günü Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. Site içerisinde bir köpek, park halindeki otomobilin altında uyudu. Otomobil sahibi aracına bineceği sırada köpeği fark etti. Ardından otomobili çalıştırıp köpeği metrelerce sürükledi.

Çevredeki başka sürücülerin tepki göstermesiyle sürücü otomobili durdurdu. Otomobilin altından çıkan yaralı köpek çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Sürücü ise bir süre sonra otomobilden inerek aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. Köpeğin tedavisi ise devam ediyor.