Yok öyle şey Büyükekşi hakkımı helal etmiyorum

"V for Vendetta" filmini hatırlar mısınız?

İngiliz krallığının kirli, adaletsiz, hukuksuz mevcut sistemine baş kaldıran Guy Fawkes'in gerçek hikayesinden esinlenmiş bir filimdi.

İzleyenler anımsayacak. Şöyle bir replik vardı filimde.

"Bu maskenin altında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var. Ve fikirlere, kurşun işlemez."

Bugün Futbol Federasyonu genel kurulunu izlerken bu film ve replik geldi aklıma.

Çünkü Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki kirli, adaletsiz, hukuksuz mevcut sistemin devamını isteyenlerin her türlü tehdit, baskı, şantajlarına rağmen delegeler fikirlerine ipotek koydurmadı.

Çoğunun yüzünde maske vardı. Baskılar karşısında Büyükekşi'yi destekleyeceklerini söylediler ama sandığın başına gidince o maskeyi çıkarıp fikirlerine zincir vurulamayacağı herkese gösterdiler.

Oysa çok geniş bir kitle Büyükekşi'nin kaybedip, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kazanacağını beklemiyordu.

Mevcut sistemin devam edeceğini sanıyordu.

Ancak insanların bir bam deli vardır.

O da onurları ve özgür iradeleridir.

Bam teline basarsan, çok büyük bir tepkiye de hazır olman gerekir.

Bugün o tepki TFF kongresinde patladı.

134 delege baskı, tehdit ve şantajların karşısında dik durarak onurlarına ve özgür iradelerine sahip çıktılar. Hacıosmanoğlu'na oy verdiler, Büyükekşi dönemini tarihe gömdüler.

Üstelik onun arkasındaki maddi, siyasi güce rağmen.

Futbolda da böyledir bu işler.

Her maçı şikeyle, baskıyla, tehditle, şantajla kazanamazsın.

Birileri çıkar, sahada ağzının payını verir.

Bugün sandıkta verildiği gibi.

Şu anlaşıldı ki, Servet Yardımcı tehditlerden korkup çekilmese, belki de Büyükekşi bir elin parmakları kadar oy alacaktı.

Yeter mi, asla.

Mehmet Büyükekşi yönetimindeki tüm federasyon kurullarının derhal istifa etmesi gerekiyor.

Derhal.

Çünkü Türk Futbol Tarihi'nin en karanlık dönenimde onların da imzaları var.

Acilen istifa etmeleri, pardon görevden aflarını istemeleri lazım

Çünkü atamayla gelen istifa edemez, ancak affını isteyebilir!

Mehmet Büyükekşi bu hezimetten sonra "Bizden buraya kadar, hakkınızı helal edin" dedi.

Sanki koltuğu kendi bırakmış gibi.

Yok öyle bir şey.

Ona o koltuğu futbol ailesi bıraktırdı.

Hani bağırıyordu ya "yiiteeerrrr" diye.

Bu kez ona bağırdılar "yeterrrr" diye.

Umarım tüm atanmışlara ders olur!

Ayrıca ben bir spor yazarı ve bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum.

Benim, senin, onun vergileriyle bedava Almanya'ya götürdüklerinin dışında kimsenin edeceğini de sanmıyorum.