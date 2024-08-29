Yoksulluk sınırı emekli maaşını beşe katladı. ‘Emekli Yüzyılında’ vahim tablo

TÜRK-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre açlık sınırı ağustos ayında 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 962 liraya yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.

Açıklanan verilere göre yoksulluk sınırı, en düşük emekli maaşının 5 katına denk geliyor.

Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranları şöyle açıklandı:

Yeşil Mercimek yüzde 20,59, Kırmızı Mercimek yüzde 24,03, Kuru Fasulye yüzde 12,06,

Nohut yüzde 20,54, Pirinç yüzde 16,74, Peynir yüzde 26,53, Yoğurt yüzde 24,98, Dana Eti yüzde 27,42, Kuzu Eti yüzde 36,99, Tereyağı yüzde 21,52, Baharat yüzde 26,30, Siyah Zeytin yüzde 24,14, Bal yüzde 23,35, Pekmez yüzde 24,01.