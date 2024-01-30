Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı

Türk-İş 2024 yılı ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, yoksulluk sınırı 49 bin 19 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 15 bin 48 lira oldu.

Öte yandan bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 19 bin 630 TL'ye yükseldi.



Geçen ay açlık sınırı 14 bin 431 TL olarak açıklanırken yoksulluk sınırı 47 bin 9 TL olarak açıklanmıştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 18 bin 796,36 TL’ydi.

Böylelikle açlık sınırı 1 ayda 617 lira artarken yoksulluk sınırı aylık bazda 2 bin 10 TL arttı.

Türk-İş’in açıklamasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.

Türk-İş, mutfak enflasyonunda yaşanan değişimle ilgili şu verileri paylaştı:

Et fiyatlarında -geçen ay olduğu gibi- bu ay da artış görüldü. Bu grupta en yüksek artış balık fiyatlarında gözlemlendi. Ortalama balık fiyatlarında 32 TL’lik bir artış görüldü. En fazla tüketilen hamsinin kilogram fiyatı 120 TL’ye kadar yükseldi.

Yumurta fiyatları yılsonu fiyat ayarlamaları nedeniyle 0,20 kuruşluk bir artış gözlemlendi. Tavuk fiyatları ise geçen aya göre 5 TL artış göstererek ortalama kg fiyatı 77 TL’den marketlerde yer aldı.

Kuru baklagiller grubunda bir miktar fiyat artışı görüldü. Bu grupta en yüksek artış yeşil mercimekte gerçekleşti. Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı ortalama 86 TL’den, marketlerdeki raflarda yer aldı.

Lahana, ıspanak, pırasa, brokoli ve kereviz gibi kış mevsiminde ağırlıklı tercih edilen sebzelerin kilogram fiyatlarında 5 ila 10TL arasında bir artış olduğu tespit edildi. Taze meyve sebze grubunda fiyatı aynı kalan tek ürün patates olarak tespit edildi.

Meyve tezgahlarında sadece elmanın fiyatında bir miktar düşüş gözlemlendi. Bu ay kalan diğer meyve fiyatlarında ortalamada 3 TL’lik bir artış hesaplandı.

Bu ay ekmek fiyatı arttı ve Ankara’da 200 gramlık ekmek fiyatı 8 TL olarak belirlendi. Böylece 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek fiyatında 105 TL’lik artış meydana geldi.

Geçen ay fiyatı bir önceki aya göre sabit kalan zeytinyağı bu ay litre fiyatında ortalama 30 TL’lik artışla bu grubun en yüksek artışa sahip ürünü olarak belirlendi. Zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 330 TL’den satılmaktadır. Aynı şekilde zeytin fiyatlarında görülen 17 TL’lik artış ile siyah zeytin ortalama 225 TL, yeşil zeytin ortalama 190 TL’den market raflarında yer almaktadır.

Yağlı tohumlar ise (ceviz, fındık, yer fıstığı ve ay çekirdeği) kilogram fiyatında yüzde 8 oranında artışla ortalama 339 TL’den satılmaktadır.

Diğer gıda maddeleri grubunda en yüksek artış ortalamada 56 TL ile baharatlarda (kimyon, nane, karabiber vb.)gerçekleşmiştir. Ihlamur fiyatında geçen aya göre kısmi bir artış belirlenmiş, pekmezin fiyatında ise 14,50 TL’lik bir artış tespit edilmiştir.