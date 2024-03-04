Yoksulluk oranının en yüksek olduğu iller belli oldu. Zirvede yer alan iller herkesi şaşırttı

Türkiye'de, 2023 yılında yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan vatandaşların oranı, 0-17 ve 18-64 yaş gruplarında önceki iki yıla göre azalırken; 65 yaş ve üzeri grubunda ise artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 30 Ocak tarihinde duyurduğu Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre; eşdeğer ev halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si baz alınarak hesaplanan yoksulluk oranı, 2023 tarihinden bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,9'a kadar geriledi. Medyan gelirin yüzde 60'ı temel alınarak yapılan yoksulluk oranı ise 0,1 puan artış göstererek yüzde 21,7 oranına çıktı. Bu oranın yıllara göre dağılımına baktığımızda ise, 2019 ve 2020 yılları arasında Covid-19 pandemisi nedeniyle artış gösterdiği görülmektedir. 2018 tarihinde yüzde 21,2 olan oran, 2019 tarihinde yüzde 21,3'e, 2020'de yüzde 21,9'a kadar yükseldi. 2021'de yüzde 21,3'e gerileyen oran, 2022'de tekrar artış göstererek 21,6 olarak belirtildi.

EN YÜKSEK ORAN KASTAMONU, ÇANKIRI VE SİNOP’TA

Türkiye genelindeki en yüksek yoksulluk oranına sahip iller ise yüzde 22 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop. İstanbul'un bulunduğu TR10 bölgesi yüzde 21,8 ile en yüksek yoksulluk oranına sahip ikinci bölge olurken, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini içeren TRA2 bölgeleri yüzde 21,7 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Yoksulluk oranının en düşük olduğu yerler ise sırasıyla yüzde 10,4 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in içinde bulunduğu TRC1, yüzde 12,9 oran ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in bulunduğu TRC3 ve Şanlıurfa ile Diyarbakır illerini içeren TRC2 bölgeleridir. Deprem felaketi sebebiyle Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 bölgesinde ise araştırma yapılmadı.

Genel olarak bakıldığında 2015 ve 2023 yılları arasındaki süreçte yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan illerin oranı inişli çıkışlı bir seyir izledi. 2015 tarihinde Türkiye nüfusunun yüzde 34'ü risk altındayken, bu oran 2018'e kadar azalarak yüzde 30,4 seviyesine geriledi. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ise artış gösteren bu oran, 2023 tarihinde yüzde 31'e geriledi.