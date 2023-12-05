YÖK'ten ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi’ ön lisans programları kararı

YÖK, yükseköğretim programlarının çağın gereksinimlerine uygun olarak yenilendiğini, bilişim, yazılım ve yapay zeka alanlarında yeni programlar açılacağını belirtti. Adalet Bakanlığı’nın İnsan Hakları Eylem Planı doğrultusunda, ‘Adalet’ ön lisans programlarının 2022 yılında öğrenci alımının durdurulduğu ve kontenjanlarının azaltıldığı hatırlatıldı. YÖK, 23 Kasım 2023 tarihinde aldığı kararla, ‘Adalet’ ve ‘Hukuk Büro Yönetimi’ ön lisans programlarının yerine ‘Mahkeme Büro Hizmetleri’ programı açılabileceğini duyurdu.

‘ÖĞRENCİLERİN HAKLARI KORUNACAK’

YÖK, Adalet meslek yüksekokullarının aynı üniversiteler bünyesinde meslek yüksekokulları olarak devam edebileceğini, üniversitelerin dönüştürülen programların yerine ‘Mahkeme Büro Hizmetleri’, ‘Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri’ gibi yeni programlar açmak için YÖK’e başvurabileceğini bildirdi.

Açıklamada, “Dönüştürülen ön lisans programlarında okuyan öğrencilerin öğrencilik statüleri ve hakları aynı kalacak ve korunacaktır. Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan ön lisans programlarından da uygun lisans programlarına dikey geçiş imkanı olacaktır.” denildi.