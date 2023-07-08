YÖK'ten yeni sınav kararı

YÖK, azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlayamayarak başarısız oldukları derseler için de sınav hakkından yararlanabileceklerini açıkladı.

YÖK'ten yeni sınav kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki 4, 5 ve 6 yıllık tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.

DAHA ÖNCE ALINMAYAN DERSLER İÇİN DE GEÇERLİ

Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibarıyla uygulamayla değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak.

Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek.

Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

İlgili Haberler
Eski YÖK Başkanı'ndan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili açıklama: Tek bir tane bile kayıt yok dediler
YÖK Başkanı duyurdu: 2023 yılında yeni sınav yapılacak
Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
İzinli tahliye edilenler cezaevine dönmeyecek Güncel
İzinli tahliye edilenler cezaevine dönmeyecek
Sağanak yağış zor anlar yaşattı Yaşam
Sağanak yağış zor anlar yaşattı
Şişe darbesiyle yaralanan gençler hastanelik oldu Yaşam
Şişe darbesiyle yaralanan gençler hastanelik oldu
Kılıçdaroğlu’ndan partililere mektup Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan partililere mektup
Zamların iptali için dava açılacak Güncel
Zamların iptali için dava açılacak
Oyun konsoluna eli sıkışan çocuğun parmağı koptu Yaşam
Oyun konsoluna eli sıkışan çocuğun parmağı koptu