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Yokuş çıkan araç alev topuna döndü 

Büyükçekmece'de seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselen otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 06:44
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Yokuş çıkan araç alev topuna döndü 

Yokuş çıkan araç alev topuna döndü 
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Ayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil rampadan çıktığı sırada motorundan dumanlar yükseldi. 

Dumanları gören sürücü, otomobili kenara çekerek aşağı indi. O esnada araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araç çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yanan araç ekipler tarafından söndürüldü.

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