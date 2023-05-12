Yol kenarında bulunan kadın cesedinin faili yakalandı

Muğla'da yol kenarında bulunan bir kadına ait cansız bedenin faili güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Polis, cinayetin failini aracındaki kan izlerini ortadan kaldırırken yakalayıp gözaltına aldı.

Yol kenarında bulunan kadın cesedinin faili yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedinin 36 yaşındaki Zeynep Başaran'a ait olduğu tespit edildi. Başaran'ın 40 yaşındaki E.D. tarafından TIR'ın içinde çıkan tartışmada katledildiği ortaya çıktı.

Katledilen kadının cansız bedenini yol kenarına attığı belirlenen E.D., kan bulaşan araç koltuklarını döşemecide değiştirirken gözaltına alındı.

GÖĞSÜNDEN TÜFEKLE VURULARAK KATLEDİLDİ

Milas'ın eski hastane girişinde meydana gelen olayda, dün sabah saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan belirlemede göğsünden tüfekle vurularak öldüğü belirlenen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KANLI KOLTUKLARI DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANDI

Polis yaptığı araştırmada, ölen kişinin Zeynep Başaran olduğunu belirledi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler, E.D.'nin cansız bedeni yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini tespit etti. Muğla polisi, E.D.'yi İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken gözaltına aldı.

Muğla'ya getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Son Haberler
Galatasaray'dan Sergio Ramos açıklaması Spor
Galatasaray'dan Sergio Ramos açıklaması
İzmir'deki lüks siteyi küle çeviren yangının sebebi belli oldu Güncel
İzmir'deki lüks siteyi küle çeviren yangının sebebi belli oldu
Galatasaray'dan flaş karar. İmzalar atıldı Spor
Galatasaray'dan flaş karar. İmzalar atıldı
17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti Dünya
17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti
Beşiktaş şampiyon oldu Spor
Beşiktaş şampiyon oldu
Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü Yaşam
Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü
Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi Güncel
Kuvvetli sağanak Ankara'yı olumsuz etkiledi