Yol kenarındaki 'beyaz levha'nın ne işe yaradığını biliyor musunuz

Trafik işaret levhaları, yol ve çevresinin özelliklerini yazı ve sembollerle sürücülere ve yayalara aktarılmasını sağlıyor.

Bu nedenle trafik işaretleri ve trafik levhaları hem sürücüler, hem de trafiğin genel akışı için oldukça öneme sahip. Olası kaza durumlarında vatandaşların acil müdahale ekiplerine konumu bildirebilmesi için gerekli bilgileri içeriyor.



KONTROL KESİM LEVHASI NEDİR?

Yol kenarında bulunan küçük beyaz levhalara 'kontrol kesim levhası' adı veriliyor.

Bu tabelalar, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bakım ağına dahil yollar üzerinde yolu tanımlamak ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.

KONTROL KESİM LEVHASI NASIL OKUNUYOR?

Kontrol kesim levhasının üzerinde yer alan koordinat, enlem ve boylam bilgisi değil.

Levha üzerinde yer alan sayılar sırasıyla karayolunun adı, kesim numarası ve kaçıncı kilometresinde olduğuna dair bilgileri içeriyor.

Örneğin; '22' karayolunun adını, '52' kontrol kesim noktasını, aşağı kısımda yer alan '008' ise kilometre bilgisini ifade ediyor.