Yol verme kavgası kanlı bitti

Kaynak: DHA
Yol verme kavgası kanlı bitti

Ankara'da yol verme kavgası ölümle bitti. Bir anda büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sefa Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobille kuryelik yapan Sefa Çelik (23), trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, kalbine saplanan tornavidayla hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada otomobille kuryelik yapan Sefa Çelik ile henüz isimleri öğrenilemeyen şüpheliler arasında, trafikte ‘yol verme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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Kalabalık grubun saldırısına uğrayan Çelik, aracına binip kapıları kilitledi. Saldırganların otomobile zarar vermesi üzerine Çelik, araçtan indi. Yaşanan arbede sırasında gruptan biri, Sefa Çelik'in kalbine tornavida sapladı.

Saldırganlar kaçarken, Sefa Çelik, yakındaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken Sefa Çelik'in cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

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