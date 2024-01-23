Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Kaynak: DHA
Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Gaziosmanpaşa’da iki araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.

Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı ve ardından tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışma esnasında otomobil sürücüsü, silahını çıkarıp önce havaya ateş açtı. Daha sonra ise tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsünü bacağından vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan, yaşananların ardından olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, daha sonra ise yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

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