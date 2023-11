Yola çıkan köpekler ardı ardına iki kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin bahçeye uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Aynı yerde yola çıkan köpek yüzünden meydana gelen ikinci kaza ise maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adana-Kozan karayolunda Delicay mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 20.00 sularında Adana’dan Kozan istikametine ilerleyen Fatih C. yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı aracın önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpan otomobil, metrelerce takla atarak narenciye bahçesine düştü. Kazada

sürücü Fatih C. ve Muhammed Emre C. ve Mustafa Açık (65) yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Açık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazaya neden olan köpek de telef oldu.

Aynı mevkide meydana gelen ikinci kazada da, Kozan İlçe Trafik ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken yola çıkan başka bir köpek ise 34 FJM 821 plakalı araç sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu. Araçta maddi hasar oluşurken can kaybı ve yaralanma olmadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.