Yola fırlayan çocuğa araba çarptı

Kaynak: DHA
Yola fırlayan çocuğa araba çarptı

Ankara Yenimahalle'de aniden yola fırlayan çocuğa bir araç çarptı.

Yaralı çocuk hemen hastaneye kaldırılırken olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sularında Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, aniden yola fırlayan bir erkek çocuğunu fark emeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulan talihsiz çocuk yaralandı.

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans yönlendirildi. Çocuk, yaralı olarak çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğu aracın çaptığı an ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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