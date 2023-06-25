Yolcu minibüsü ile çarpışan otomobil yanarak küle döndü

Kastamonu’nun Küre ilçesinde yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil yanarak kullanılmaz hale gelirken, 7 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile çarpışan otomobil yanarak küle döndü

Kaza, Kastamonu-İnebolu Karayolu Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde yolcu taşıyan M.D. yönetimindeki 37 NZ 666 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan A.G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle alevlere teslim olan otomobil küle dönerken, kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevlere teslim olan otomobil, Küre Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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