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Kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:40
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Yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var

Kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
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Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 PK 010 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüsteki 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.(AA)
 

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