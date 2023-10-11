Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar ışıklı kavşakta otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşanırken, yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHA
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu Kızılpınar ışıklı kavşakta öğlen saatlerinde meydana geldi. Kızılpınar’dan çıkıp Organize Sanayi Bölgesi istikametine dönmeye çalışan Talip D. idaresindeki 34 GBS 100 plakalı tır ile Çerkezköy otogarından aldığı yolcularla Çorlu istikametine seyir halindeki Kale Seyahat firmasına ait Oğuz A. idaresindeki 59 KS 445 plakalı yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otobüs sürücüsü Oğuz A. araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüs şoförü Oğuz A., ekiplerin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarılırken, yaralı Oğuz A., tır sürücüsü Talip D. ve muavin Fatih M. ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri ve trafik polisleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik polisleri ise tek şeritten yolun akışını sağladı. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, yaralı üç kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

aw050598-01.jpg

aw050598-02.jpg

aw050598-03.jpg

aw050598-04.jpg

aw050598-05.jpg

aw050598-06.jpg

aw050598-07.jpg

aw050598-08.jpg

aw050598-09.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Demirören Medya Grubu’nda üst düzey ayrılık. Attığı mesajla arkadaşlarına veda etti Gündem
Demirören Medya Grubu’nda üst düzey ayrılık. Attığı mesajla arkadaşlarına veda etti
Pençe Harekatı şehidine son veda Gündem
Pençe Harekatı şehidine son veda
Cumhur İttifakı ortağından emekli ikramiyesine itiraz Siyaset
Cumhur İttifakı ortağından emekli ikramiyesine itiraz
Gazze'de elektrikler tamamen kesildi Dünya
Gazze'de elektrikler tamamen kesildi
Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşından sonra enflasyon en düşük seviyede Dünya
Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşından sonra enflasyon en düşük seviyede
Rus turistler Amasra'da kabusu yaşadı Gündem
Rus turistler Amasra'da kabusu yaşadı
Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi Magazin
Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi