Yolcu otobüsü tuğla yüklü TIR'a çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Balak yönetimindeki 55 HR 655 plakalı otobüs, Ali Eski yönetimindeki 57 EF 690 plakalı tuğla yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada sürücüler, otobüste yolcu olarak bulanan Evrim U., Ege U., Furkan Ç., Yasin İ., Aziz D., Erkan Ü., Hatun K. yaralanırken, 11 yaşındaki Abdulaziz Demir ise hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık ce Çorum’daki hastanelere sevk edildi.