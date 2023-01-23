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Otobüsteki yolcunun çantasından 3 kilo uyuşturucu çıktı

Antalya'da durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir şahsın çantasından 3 kilo uyuşturucu madde çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:29
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Yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Otobüsteki yolcunun çantasından 3 kilo uyuşturucu çıktı
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Antalya'da jandarma ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir şahsın çantasında 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otobüste arama yaptı.

Yapılan aramada V.E isimli şahsın çantasından, 3 kilogram 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

 

(Kaynak: İHA)

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