Otobüsteki yolcunun çantasından 3 kilo uyuşturucu çıktı

Antalya'da jandarma ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir şahsın çantasında 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otobüste arama yaptı.
Yapılan aramada V.E isimli şahsın çantasından, 3 kilogram 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
(Kaynak: İHA)
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