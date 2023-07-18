Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan kişi tutuklandı.

KAYNAK: AA
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyasındaki aramada 650 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan yolcu polisteki işlemleri sonrası cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

Savcılıkta ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edilen yolcu tutuklandı.

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