Yolcu otobüsüne üzerinde uyuşturucu ile binen şahıs tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Ankara'dan Yozgat'a yolcu taşıyan bir otobüs, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Otobüste arama yapan jandarma ekipleri, şüpheli şahıs A.E.'nin üzerinde 332 adet uyuşturucu hap olarak kullanılan sentetik ecza maddesi ve 35 gram esrar ele geçirdi.

"UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN"

Jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan A.E., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.