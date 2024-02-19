Yolcu yastığının içinden 6 kilo uyuşturucu madde çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları neticesinde, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Antalya dışından uyuşturucu madde getiren B.İ., R.G. ve K.G. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerin bavullarında boyuna takılan yolcu yastıklarının içine gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin bulundu. 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine sevk edildi.