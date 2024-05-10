Yolda bulduğu 8 bin lirayı sahibine teslim etti

Sümbüllü Köyü Altınbağ Mahalle Camisi'nde imamlık yapan Zeytin, bir gün Artvin-Borçka karayolu kenarında paraların dağılmış olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen Zeytin, paraları topladıktan sonra sosyal medya hesaplarında bir duyuru yaparak paranın sahibine ulaştırmak istediğini belirtti.

Yaptığı duyuru sonrasında Zeytin, bulduğu paraları muhafaza altına alarak jandarmaya teslim etti. Duyuruyu gören ve parayı kaybettiğini fark eden Tuncay Önçeken, paraların kendisine ait olduğunu belgeleyerek Zeytin ile iletişime geçti. Cami imamı Zeytin ile Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelen Önçeken, tutulan tutanak sonrasında parayı teslim aldı. Memet Zeytin'in bu dürüst davranışı, çevresinden ve sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı.