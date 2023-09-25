Yolda yürürken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yürüyüşe çıktığı sırada vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar İldir (35) isimli vatandaş, yürüyüşe çıktığı sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobilden tabancayla ateş açıldığını fark etti. Vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan İldir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapıldı

İldir’i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İldir’in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı. İldir’in cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.