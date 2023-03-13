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Kentin orta yerinde dizinden vurdu

Düzce şehir merkezinde kaldırımda karşılaşan iki husumetlinin tartışmasında bir kişi dizinden vuruldu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 00:39
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Yolda yürüyen şahsı kentin göbeğinde dizinden vurdu

Kentin orta yerinde dizinden vurdu
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(İHA)- Olay, Düzce şehir merkezinde bulunan Spor Sokak Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anıtpark istikametine gitmekte olan O.B. isimli şahıs arasında daha önce husumet olduğu tahmin edilen ve önünde ilerleyen S.B.’yi fark etti. 

Bunun üzerine O.B., S.B.’nin arkasına yanaşarak belinde bulunan silahı çıkarıp dizinden vurdu. Daha sonra O.B. olay yerinden kaçtı. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı S.B., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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