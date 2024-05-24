Yoldan çıkan araç ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Yoldan çıkan araç ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir araç refüjdeki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, M.Y. kontrolündeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı ve refüjdeki ağaca çarptı.

Meydana gelen kazada, sürücü ve yolcu durumunda olan M.Y. yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

M.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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