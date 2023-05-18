Yoldan geçen taksileri tekmeledi şoförler darbetti

İstanbul, Eminönü'nde alkollü olduğu iddia edilen kişi, yol kenarındaki taksilere tekme ve yumruklarla zarar verdi.

Yoldan geçen taksileri tekmeledi şoförler darbetti

DHA’nın haberine göre, olayı gören taksi şoförleri, taksilere tekme ve yumruk atan kişiyi yolun ortasında yere yatırarak darbetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, yol kenarındaki taksilere tekme ve yumruk atarak zarar vermeye çalıştı. Bunu gören taksi şoförleri, şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce taksiciler, alkollü kişiyi yere yatırarak darbetti. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi alarak polis merkezine götürdü. Dayak yediği sırada kıyafeti yırtılan alkollü kişinin, yerde yumruklanarak ve tekmelenerek darbedilme anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Taksici Salih Hatip, "Sarhoşun biri buraya geldi, saldırdı. Araçların kapılarına tekme attı. Taksicilere durduk yere zarar vermeye çalıştı, sarhoş. Taksiciler de biraz dövdüler adamı. 4-5 tane arabaya birden zarar verdi, tekme attı. Daha sonra polisi aradık, geldiler götürdüler adamı" dedi.

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