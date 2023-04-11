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Yollar bembeyaz oldu. Dolu yağışı trafiği felç etti

Aniden bastıran dolu yağışı Afyonkarahisar'da hayatı durma noktasına getirdi. Dolu sebebiyle trafik kazaları meydana gelirken karayolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 21:49
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Yollar bembeyaz oldu. Dolu yağışı trafiği felç etti

Yollar bembeyaz oldu. Dolu yağışı trafiği felç etti
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Afyonkarahisar Şuhut'ta akşam doğru etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan dolu yağışı yolları doldururken, maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

KAR YAĞIŞINI ANIMSATTI

Yağış sonrası bir çok noktada kar birikintileri anımsatan görüntüler ortaya çıktı. Şuhut-Afyonkarahisar karayolunda ise dolu yağışından dolayı çok sayıda maddi hasar meydana geldi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kazalar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir çoğu ise araçlarını yol kenarlarına park edip yağışın dinmesini bekledi.

Yaklaşık 20 dakika yağan dolu yağışının durmasının ve kaza yapan araçların güvenli alanlara çekilmesinin ardından kara yolunda trafik normale döndü. (İHA)

 

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