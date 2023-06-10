Yollar çöktü araçlar çamura gömüldü. Sağanak vurdu

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yollarda çökme oluştu. Bazı araçların çamura saplandığı selde, bir otomobil ise çökme meydana gelen yolda çukura düştü.

Yollar çöktü araçlar çamura gömüldü. Sağanak vurdu

DHA'nın haberine göre, Demirci ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağışın düştüğü ilçede 1,5 saat süren sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu.

İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Doğal gaz çalışması için kazılan yollar suyla doldu. Yağış nedeniyle yamaçlardan sel sularıyla gelen çamur ve molozlar trafiği olumsuz etkilerken, park halindeki çok sayıda araca da zarar verdi.

Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar çamura saplandı. Çamura saplanan araçlar zincir bağlanarak çekilirken, yollarda çökme de meydana geldi. Çökme nedeniyle bir otomobil çukura düştü.

Otomobil, vatandaşların yardımı ve iş makinesiyle saplandığı çukurdan çıkarıldı. İlçede yağış nedeniyle altyapı da zarar görürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel sularının çekildiği ilçede temizlik ve onarım çalışması başlattı.

55c7b4ece2dbdc9675c14d54d89a8c3a.jpg

e60075d1184c9328261eee0e41a31b59.jpg

bd46e6f6c28941665292e2fa41d18cde.jpg

b3ac04d1c626f3266cec576c774eb28f.jpg

75270856456a98478abd89752625666a.jpg

0c01b2971ccc9ba1d0943ec454abdd3b.jpg

c171dd809983ad52c9294341a53062df.jpg

ab05f0f22079cd37d4b183e4b3f27ea3.jpg

70e7202748a3418b8423195882c0bc38.jpg

0c01b2971ccc9ba1d0943ec454abdd3b-001.jpg

Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı Güncel
Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı Ekonomi
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi Spor
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında Dünya
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu Magazin
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı Kültür Sanat
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi Güncel
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi