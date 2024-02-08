Yolsuzluktan tutuklanmıştı yasağı kalktı. Ünlü fabrikatör geri dönüyor. Binali Yıldırım nikah şahitliğini yapmıştı

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İGDAŞ’ın talebi üzerine bir yıl ihalelerden yasakladığı, Indeks firmasının sahibi Mahmut Can Bayoğlu’nun yasağını kaldıran Mahkeme kararını onayladı. Yasağın kaldırıldığına ilişkin onay kararı Resmi Gazetede yayınlandı.

İGDAŞ’ın 15 Aralık 2022 tarihinde düzenlediği, 50 adet “Tripod Vinç” alımı ihalesini, 642 bin 400 TL’ye, merkezi İzmir’de bulunan Indeks Elektrik Elektronik Makina İnşaat Malzemeleri Turizm Otomotiv Nakliyat Deniz Araçları San. Tic. A.Ş. almıştı.

Çevre Şehircilik Bakanlığı, ihale sözleşme hükümlerini yerine getirmediği gerekçeyle İGDAŞ’ın şikayeti üzerine, firmaya bir yıl ihale yasağı koydu. Karar 14 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

Yasak üzerine Bayoğlu, Ankara 15. İdare Mahkemesine başvuru yaparak, yasağın kaldırılmasını istedi. Mahkeme, 13 Aralık 2023 tarihinde yasağı kaldırdı. Bakanlık, Mahkeme kararını 6 Şubat 2024 tarihinde onayladı ve Resmi Gazetede yayınladı.

BİNALİ YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLMUŞTU

Indeks firmasının sahibi olan Mahmut Can Bayoğlu, 2011 yılında Tuba Akdağ ile evlendi. Nikah şahitliğini dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Vali Cahit Kıraç ve Süleyman Oğuz'un yaptığı ortaya çıktı. Nikahla ilgili olarak çıkar haberde özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bakan Yıldırım, evin reisinin kadınlar olduğunu, evlilikte mutluluğun sırrının erkeklerin tamam demesinden geçtiğini belirtti. Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Sedat Yüce, şarkılarıyla geceye renk verdi. Balayı için çift rotayı Yunan adalarına çevirdi.”

Bayoğlu, 2014 yılında yapılan yolsuzluk operasyonu nedeniyle 4 ay tutukluydu. Kamu İhale Kurumu verileri üzerinden yapılan incelemeye göre Bayoğlu’nun firması, 2011 yılından itibaren kamudan 75 ihale aldı.