AKP'li adaydan AKP'li belediyeye usulsüzlük suçlaması

Diyarbakır’da, AKP'nin Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol, AKP'li Bağlar Belediyesi ile ilgili 'son aylarda para karşılığı işe alınanlar olduğu' iddiasını ortaya attı.

AKP'li Bağlar Belediyesi ile ilgili iddialar, AKP'nin Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol’un da gündemindeydi.

Akyol, seçimlere kısa bir süre kala Bağlar Belediyesi'ne para ve başka bir menfaat karşılığı insanların işe alındığına dair duyumlar aldıklarını dile getirirken, "Belediye başkanlığını kazanmamız halinde son 6 ay içinde bu şekilde işe alınanlar işten çıkarılacaktır. Yerlerine daha mağdur ve hak edenler işe alınacaktır" dedi.

"İŞTEN ÇIKARACAĞIZ"

Bedirhan Akyol, "Sakın bu tür yollara başvurmasınlar. Bu yola başvuranları tespit edip işten çıkaracağız. İşe gerçek anlamda ihtiyaç duyanları alacağız" şeklinde konuştu.