Yolu kapatan protestocuları öldüren adamın mesleği herkese ‘hadi ya’ dedirtti

Panama'da çevrecilerin protestolarda yolu kapatmasına sinirlenen 77 yaşındaki Kenneth Darlington, 2 aktivisti silahla vurarak öldürmüştü. O adamın mesleği herkesi şaşırttı.

Yolu kapatan protestocuları öldüren adamın mesleği herkese ‘hadi ya’ dedirtti

İklim aktivistlerinin eylemleri son dönemde sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle müzelerde dünyaca ünlü tabloları, tarihi bölgelerde antik yapıları hedef alan aktivistler, kimi yerlerde ise trafiği kapatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Halk ise bu eylemlere zaman zaman çok sert tepkiler gösteriyor.

Bu tepkilerden bir tanesi de son olarak Panama’da yaşandı. Bir grup aktivist, hükümetin Kanadalı şirketle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasını protesto etmek için otoyolu kapattı.

Eylemde trafiğin kapatılmasına kızan araç sahiplerinden biri eylemcilere ateş açtı.

2 EYLEMCİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal Polis'ten yapılan açıklamada, Inter-Amerikan Otoyolu'nda eylem düzenlendiği esnada kimliği belirsiz bir kişinin göstericilere ateş açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harekete geçen güvenlik güçleri, kalabalığa ateş açan saldırganı gözaltına aldı.

MESLEĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yerel medyada yer alan haberlerde saldırganın 77 yaşındaki Kenneth Darlington olduğu, şahsın hukuk profesörü olduğu bilgisi verildi.

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