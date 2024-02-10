Yolu şaşıran sürücü 5 metrelik istinat duvarından park halindeki tırların üzerine düştü

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Toptancı halinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, BMW marka lüks otomobil sürücüsü toptancı halinden çıkış yolunu şaşırması sonucu 5 metrelik istinat duvarından alt yoldaki park halindeki tırların üzerine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve bir tırda maddi hasar meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kaza sonrası olay yerine gelerek inceleme başlattı. Vatandaşlar ise bölgede sürekli aynı şekilde kazalar yaşandığı fakat önlem alınmadığını ifade ederek başka kazaların yaşanmaması adına bariyer yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.