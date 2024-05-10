Yolun karşısına geçerken araba çarptı

Bölgeden aktarılan bilgiye göre, 39 yaşındaki Kadir K.'nın kullandığı 35 RZ 377 plakalı ticari taksi, Düzce Mahallesi Seferihisar İzmir kara yolunda, akrabalarına başsağlığından dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Kızılay'a çarptı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis personelleri intikal etti. Kazaz yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kızılay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bununla beraber gözaltına alınan Kadir K. ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.