Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu yaralandı

Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü, torunu yaralandı
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'daki kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 37 AAL 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.G. isimli kadın ile torunu A.Ç.G.'ye çarptı. Metrelerce savrulan babaanne ve torunu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA AĞIR YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan babaanne ve torunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen A.Ç.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü Y.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, babaanne ve torunun yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın ve torunu metrelerce savruluyor.

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