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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:09
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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Olay 11 Aralık akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre Bayatlı Sitesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 2. Sınıf öğrencisi Emine Çoban (21) hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kazazedenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Mart 2022 de de aynı noktada karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki bir kadının da trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Bergama halkı ise daha önce yaşanan kazaların yaşanmaya devam etmemesi için trafik lambası ya da bir üst geçit yapılması gerektiğini belirttiler.

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