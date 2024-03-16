Yolun karşısına geçmek isteyenlere otomobil çarptı: 1 ölü

Hatay’ın Antakya ilçesinde Gülderen kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Okan İmseytoğlu ile yanındaki kişiye otomobil çarptı.
Kaza sonucu İmseytoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer kişi ise hafif şekilde yaralandı.
İmseytoğlu’nun cesedi morga sevk edildi. Yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan Okan İmseytoğlu'nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Ölen şahsın ağabeyinin gözyaşlarına boğulduğu anlar ise yürekleri burktu.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.