Yönetici olacak öğretmenlere yazılı sınav şartı

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni açıklanan yönetmelikle, ilk defa yönetici olacak adaylar için yazılı sınav şartı getirildi.

Adayların; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yazılı sınavda başarılı olmaları gerekecek.

KADINLARA ÖNCELİK

Müdür yardımcısı atamalarında kadınlara öncelik ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin de olması halinde aday, puan fazlalığına göre kararlaştırılacak. Özel eğitim öğretmenleri de artık özel eğitim normu olan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev alabilecek.

Daha önce yöneticilik görevinde bulunmuş olanlar ve öğretmenlik görevine geri dönmüş olanlar, yeniden ve ilk defa atamaların ardından yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuru yapabilecek.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yöneticiler, Bakan tarafından 4 yıllığına görevlendirilecek.