Yönetim maç biletlerinde yüzde 50 indirim yaptı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor Kulübü bu mücadele için bilet fiyatlarında yüzde 50 oranında indirime gitti.

23 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da Sütaş Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak olan Altınordu maçı biletleri bugün satışa sunuldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Altınordu maçında taraftarımızın büyük desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı almıştır. Sahada gösterdikleri mücadele ile takdir toplayan takımımızı desteklemek adına tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz.

Kadın ve 16 yaş altı çocuklarımız için iç saha maçlarımızda Kuzey Kale Arkası Tribünümüzde yer alan maç biletleri ise 20 TL’dir.

Altınordu maçı bilet fiyatlarımız şu şekildedir:

• Güney Kale Arkası Tribünü: 100 TL

• Doğu Üst Tribünü: 150 TL

• Doğu Alt Tribünü: 200 TL

• VIP Tribünü: 350 TL

• Batı Alt Tribünü: 300 TL

• 1963 Tribünü: 500 TL