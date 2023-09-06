Yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede son solculuğuna uğurlandı

Girdiği Sapanca Gölü'nde hayatını kaybeden ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Eskişehir'de toprağa verildi.

4 eylül Pazartesi akşam saatlerinde Sapanca Gölü'ne girerek ve boğulma tehlikesi geçiren, ardından da hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi Eskişehir'e getirildi. Annesi Türkan Ede'nin evine getirilen cenaze için helallik istendi.

Ünlü yönetmenin annesi Türkan Ede ve Ceylan Ede'nin kızı Aleyna Ede adeta gözyaşına boğulurken ayakta durmakta güçlük çekti.

Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Üniversite Evleri Mescid'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Ede'nin akrabaları ve sevenleri katıldı. Sevilen yönetmenin tabutunun üzerine sürekli giydiği yeleği serildi. Ede'nin cenazesi Asri Mezarlık'ında toprağa verildi.